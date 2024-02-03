Fatih Erbakan aday mı oluyor?

Yeniden Refah Partisi, ittifak kararını açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. Fatih Erbakan aday mı oluyor? Detaylar haberimizde...

Yeniden Refah Partisi, Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek.

FATİH ERBAKAN YEREL SEÇİMLERDE ADAY MI OLUYOR?

Yeniden Refah Partisi, Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla seçime girmeyeceklerini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Müzakere sürecinde karşımızda 5 sebep çıktı" diye konuştu. Erbakan, partisinin ittifak kararını 5 maddeyle açıkladı.