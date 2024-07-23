Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı? MB döviz kuru! Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu, Temmuz ayında da faizi yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Bu kararın döviz kurları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu. Faiz sabit kalırsa dolar ve Euro'nun artıp artmayacağı veya düşüp düşmeyeceği yatırımcıların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin beklentisine paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ