Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı? MB döviz kuru! Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının döviz kuruna etkisi merakla bekleniyor. Faizlerin sabit kalması durumunda dolar ve Euro'nun ne yönde hareket edeceği yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. TCMB'nin alacağı kararın döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabileceği düşünülüyor. Peki, faiz sabit kalırsa döviz kuru ne olur? Merkez Bankası'nın döviz kuru üzerindeki etkilerini ve canlı döviz kuru takibini içeren detaylı bilgiler için haberimizi takip edebilirsiniz.
Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu, Temmuz ayında da faizi yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Bu kararın döviz kurları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu. Faiz sabit kalırsa dolar ve Euro'nun artıp artmayacağı veya düşüp düşmeyeceği yatırımcıların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor.
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin beklentisine paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
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