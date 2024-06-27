Faiz artarsa dolar ne olur? (TCMB) Merkez Bankası faiz yükseltirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Toplantının ardından haziran ayı faiz kararı da açıklandı. Bugün yapılan toplantıda faizin yüzde 50'de sabit bırakıldığı belirtildi. Peki, Faiz artarsa dolar ne olur? (TCMB) Merkez Bankası faiz yükseltirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

FAİZ ARTARSA DOLAR NE OLUR?

Merkez Bankası faiz oranlarını artırdığında, Türk Lirası (TL) genellikle değer kazanır. Bu, yabancı yatırımcıların TL cinsinden varlıklara olan talebini artırır çünkü daha yüksek faiz getirisi sunar. Artan talep, TL'nin dolar karşısında güçlenmesine neden olabilir.

TL'nin değer kazanması, doların TL karşısında değer kaybetmesine yol açar. Bu durumda, dolar/TL kuru düşebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTTIRIRSA NE OLUR?

Faiz oranlarının yükselmesi, kredi maliyetlerini artırır. Bu, tüketicilerin ve işletmelerin borçlanma maliyetlerini yükseltir ve harcamaları kısıtlayabilir. Sonuç olarak, ekonomik büyüme yavaşlayabilir.