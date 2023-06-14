Faiz oranları ve altın fiyatları, finansal piyasalarda önemli rol oynayan iki faktördür. Birçok yatırımcı, faiz oranlarının altın fiyatlarını nasıl etkilediğini merak etmektedir. Peki, Faiz artarsa altın düşer mi? Faiz artarsa altın fiyatları artar mı, azalır mı? Faiz artarsa altın ne olur?

Faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon ve merkez bankalarının politikaları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, faiz oranları arttıkça, altın fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olur. Bu nedenle faiz artırımı yapılacağını düşünmekte olan kişiler tarafından Faiz artarsa altın düşer mi? Sorusu başta olmak üzere birçok soru araştırılıyor. Peki, Faiz artarsa altın düşer mi? Faiz artarsa altın fiyatları artar mı, azalır mı? Faiz artarsa altın ne olur?

FAİZ ARTARSA ALTIN DÜŞER Mİ?

Mynet'in haberine göre, Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denildi.