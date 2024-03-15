Faik Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bismil Belediye Başkan adayı Faik Kılıç kaç yaşında, nereli?
Faik Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayı Faik Kılıç kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Bismil Belediye Başkan adayı olan Faik Kılıç hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Faik Kılıç'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Faik Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bismil Belediye Başkan adayı Faik Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FAİK KILIÇ KİMDİR?
Faik Kılıç, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Bismil Belediye Başkan adayı Faik Kılıç esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.