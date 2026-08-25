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Kademeli Emeklilik Yasası Beklentisi: 2000-2008 Arası Sigortalılar Ne Durumda?

Kademeli Emeklilik Yasası Beklentisi: 2000-2008 Arası Sigortalılar Ne Durumda?
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EYT kapsamı dışında kalan 2000-2008 arası sigortalılar, kademeli emeklilik yasasındaki son durumu merak ediyor. İşte 2026 itibarıyla geçerli SGK şartları ve erken emeklilik yolları.

Eyt düzenlemesini kaçıran ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik yasasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Özellikle 2000-2008 arası SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı girişi olanlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. TBMM gündemine taşınan muhalefet önergeleri ve kamuoyu beklentilerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca açıklanmış veya Resmi Gazete'de yayımlanmış bir yasa tasarısı yok. Sosyal medyada paylaşılan '2026 Kademeli Emeklilik Tablosu' resmi değil; sivil toplum kuruluşları ve uzmanların önerdiği senaryolardan oluşuyor. Bu tablolara göre emeklilik planı yapılması hak kaybına yol açabilir.

Mevcut mevzuata göre emeklilik şartları şöyle: 8 Eylül 1999 sonrası işe giren erkeklerde emeklilik yaşı 60, kadınlarda 58. Sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) prim gününü etkiliyor. 1999-2008 arası SSK'lılar için tam emeklilikte 7000 prim günü, kısmi emeklilikte 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor.

Kademeli emeklilik yasalaşmasa da mevcut yasalar erken emeklilik imkanı sağlıyor. Kadınlar doğum borçlanmasıyla her çocuk için 2 yıla, toplam 3 çocukta 6 yıla (2160 gün) kadar prim kazanabiliyor. Erkekler askerlik borçlanmasıyla sigorta giriş tarihini öne çekebiliyor. Malulen emeklilikte yüzde 60 işgücü kaybı ve 10 yıl sigortalılıkla 1800 prim günü yeterli. Fiili hizmet zammı olan mesleklerde çalışanlar yaş şartından düşme avantajı elde ediyor.

Gözler TBMM'den gelecek resmi açıklamalarda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni bir çalışma başlatıp başlatmayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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