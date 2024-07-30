Exxen tek maç satın alma var mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçından İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk müsabakayı 4-3 kazanmayı başarmıştı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Exxen tek maç satın alma var mı?

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano : Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

RAKİP LILLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Exxen'de tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunuluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe - Lugano maçı tek maç olarak satın alınamayacak.