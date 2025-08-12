Exxen Spor deneme üyeliği var mı? (FENERBAHÇE FEYENOORD) Exxen deneme üyeliği ile maç izlenir mi?

Spor karşılaşmalarını izlemek isteyen kullanıcıların mutlaka Exxen Spor aboneliği satın alması gerekiyor. Bu nedenle, "Exxen Spor deneme üyeliği var mı?" sorusunun cevabı, hayır şeklinde verilebilir; spor yayınları için ayrı paket gereklidir. Peki, EXXEN Spor deneme üyeliği var mı?

EXXEN SPOR DENEME ÜYELİĞİ VAR MI?

ExxenSpor paketinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları canlı olarak yayınlanıyor. Ancak bu içerikler, deneme üyeliğine dahil edilmediği için yalnızca ücretli spor paketi ile izlenebiliyor.

EXXEN YENİ ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen, yeni üyelere 1 TL karşılığında 7 günlük deneme üyeliği imkânı sunuyor. ExxenSpor paketinde UEFA organizasyonları, milli maçlar ve çeşitli spor içerikleri yer alıyor. Fakat bu yayınlar, deneme üyeliğine dahil olmadığı için yalnızca ücretli spor paketi satın alındığında izlenebiliyor. Yani Exxen Spor deneme üyeliği mevcut değil; spor içerikleri için ekstra abonelik gerekiyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Stejin, Sauer, Ueda.