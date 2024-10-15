Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları!
Exxen'de bu akşam hangi maçlar var ve 15 Ekim'de Exxen'de kimin maçı var soruları gündeme geliyor. UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Dünya Kupası Eleme maçları ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Exxen'de hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var ve Exxen'de kimin maçları saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. 15 Ekim Salı günü hangi takımın maçları var ve bu akşam UEFA Uluslar Ligi maçı var mı sorularına yanıt aranıyor. Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Detaylar haberimizdedir…
EXXEN'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi maçları 15 Ekim Salı günü saat 21:45 oynanacak.
İskoçya-Portekiz
İspanya-Sırbistan
İsviçre-Danimarka
Polonya-Hırvatistan
Belarus-Lüksemburg
Kosova-Güney Kıbrıs
Kuzey İrlanda-Bulgaristan
Litvanya-Romanya