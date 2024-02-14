Evde bakım maaşı yatan iller ŞUBAT 2024!

Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Sorusu, evde bakım maaşı almakta olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri!

BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Memur maaşlarına gelen zamlarla birlikte evde bakım maaşı ücretlerine de zam geldi. Yüzde 49,25 oranında gelen zamla beraber evde bakım desteği 5 bin liradan 7 bin 608 liraya ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurdu. Bu açıklamada "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" notu düşüldü. Bu kapsamda evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genel olarak her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılmakta. Bu noktada şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Evde bakım maaşlarının henüz hesaplara yatırılma listesi henüz paylaşılmadı.

Maaşların yatıp yatmadığını öğrenebilmek için e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve TC kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebilir. SMS ile öğrenmek için ise BAKIYE yazıp 4747'ye mesaj atabilirsiniz.