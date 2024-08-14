EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı ödemesinden yararlanan milyonlarca vatandaş ödemelerin ne zaman hesaplara yatılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından bakıma muhtaç kişilere ödenen ücretler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı 7608,77 TL oldu. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

E- DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI