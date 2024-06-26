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Evde bakım maaşı ne kadar olacak, zam gelecek mi? Evde bakım maaşı kimler alabilir, başvuru şartları nedir? Evde bakım aylığı hesapla!

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Evde hasta bakım maaşı 2024 ne kadar olacak? 2024 Temmuz evde bakım maaşı zammı hesaplamaları başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren memur zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Evde engelli bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı kimler alabilir?

Evde engelli bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım maaşı alacaklar, zamlı evde bakım maaşlarını Temmuz ayından itibaren hesaplarından çekebilecekler. Şimdi gözler, 2024 Temmuz evde bakım maaşı hesaplamasında. Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, evde bakım yardımı da zamlanacak. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 20 zam yapılması bekleniyor. Şu anda 7608,77 lira olan evde bakım yardımı, memur zammıyla birlikte 9130 lira olarak belirlenebilir.

EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Evde bakım maaşı zam oranı henüz açıklanmadı. Ancak, evde bakım aylığına yaklaşık yüzde 20 zam yapılması tahmin ediliyor.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, zam gelecek mi? Evde bakım maaşı kimler alabilir, başvuru şartları nedir? Evde bakım aylığı hesapla!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli Evde Bakım Ücreti:

  • 01.01.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında 699,61 TL
  • 01.07.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 730,28 TL

Not: Hizmetin tamamlanma süresi 15-30 gündür.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgeleyenler:

Engelli kişinin, tuvalet, beslenme, giyinme ve merdiven inip çıkma gibi günlük ihtiyaçlarını başkasının yardımı olmadan sürdüremeyecek durumda olması.

Aile bireylerinin toplam geliri evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde, kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3'ünden az olması (bugünkü asgari ücrete göre 467 TL).

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, zam gelecek mi? Evde bakım maaşı kimler alabilir, başvuru şartları nedir? Evde bakım aylığı hesapla!

EVDE ENGELLİ BAKIM MAAŞI BİLGİ SORGULAMA (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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