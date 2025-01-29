Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Eurosport kapatılıyor mu? Eurosport neden kapatılıyor?

Eurosport kapatılıyor mu? Eurosport neden kapatılıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yayın yapan The Sun'daki habere göre35 yıldır İngiliz televizyonunun vazgeçilmezi olan Eurosport'un İngiliz televizyon ekranlarından kaldırılması bekleniyor. Eurosport kapatılıyor mu? Eurosport neden kapatılıyor?

İngiltere'de 35 yıldır yayın yapan spor kanalı Eurosport, ekranlardan kaldırılıyor. Eurosport 1 ve 2'nin 28 Şubat'ta TNT Sports ile birleşeceği belirtildi. Eurosport'un kapatılmasının, ücretsiz spor yayıncılığı konusunda endişelere yol açtığı bildirildi. Eurosport kapatılıyor mu? Eurosport neden kapatılıyor?

EUROSPORT KAPATILIYOR MU?

Habere göre; Eurosport 1 ve 2 , 28 Şubat'ta TNT Sports ile birleşecek. Bu kanalların 35 yıldır İngiliz televizyonunun vazgeçilmezi olduğu belirtilirken, TNT Sports'u işleten Warner Bros. Discovery'ın 2014 yılında Eurosport'u satın aldığı belirtildi. O zamandan beri kanallar markalarını önemli ölçüde değiştirdiler ve BT Sport'un ismi TNT olarak değiştirildi. Gazetedeki haberde Eurosport'un kapatılmasının, ücretsiz spor yayıncılığı konusunda endişelere yol açtığı bildirildi.

WBD Sports Avrupa Başkanı Scott Young, "Eurosport ve TNT Sports içeriklerini Birleşik Krallık ve İrlanda'da birleştirmek, spor hayranlarına tek ve birinci sınıf bir izleme deneyimi sunmamızı sağlayacak. İzleyicilerin sevdikleri sporu bulmak için biraz daha basit bir yolculuk aradıklarını biliyoruz. Bu hamle, 35 yılı aşkın süredir ekranlarımızda spora yatırım yapma ve onu destekleme taahhüdümüzü sürdürürken, liglerimiz ve federasyon ortaklarımız için de en iyi değeri sağlamaya devam edecek" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Transferi sessiz sedasız bitirdiler
img

Barack Obama ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi
img

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.