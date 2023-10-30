30 Ekim 2023 tarihinde Euro'nun kaç Türk Lirası olduğu merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Euro'nun güncel satış fiyatı ve canlı döviz kuru hakkında detaylar haberimizde. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 30 Ekim 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar oldu? 30 Ekim Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

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EURO NE KADAR?

Euro 29,77'den alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 28,18 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,17'den alıcı buluyor.

MERKEZ FAİZİ YÜZDE 35'E ÇIKARDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtildi. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

MERKEZ'DEN KREDİ HAMLESİ

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre ise TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Ekonomi yönetiminin sadeleşme ve normalleşme adımlarının Türk lirası ve bankalar için olumlu olduğunu belirten analistler, Türk lirasını özendiren adımların kur korumalı mevduattan çıkışı cazip hale getirebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.