Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Kasım 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,3654 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,3813 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 1 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0953 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3163 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,3353 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3408 TL oldu.