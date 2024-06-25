Üye Girişi
Haberler

Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024? #129300

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvasıdır. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Turnuva ülkelerin üst düzey millî futbol takımları arasında düzenlenir. Peki, Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024?

Turnuvaya katılım göstermek için ev sahibi ülke dışında kalan takımlar ön eleme oynamak mecburiyetindedir. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde eder ancak bu turnuvaya katılım göstermek zorunlu değildir. Peki, Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024?

EURO 2024'TE ARJANTİN - BREZİLYA NEDEN YOK?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvasıdır. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Turnuva ülkelerin üst düzey millî futbol takımları arasında düzenlenir.

Turnuvaya katılım göstermek için ev sahibi ülke dışında kalan takımlar ön eleme oynamak mecburiyetindedir. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde eder ancak bu turnuvaya katılım göstermek zorunlu değildir.

Günümüze kadar oynanan 15 turnuvayı 10 farklı millî takım kazanmıştır: Almanya ve İspanya üçer kez, Fransa ve İtalya 2 kez, SSCB, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer kez turnuvayı birinci olarak tamamlayan ülkelerdir. 2008 ve 2012 yıllarında düzenlenen turnuvayı kazanma başarısı gösteren İspanya bu turnuvayı üst üste kazanabilen tek takım olma unvanını taşımaktadır.

2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen turnuvada final maçı İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanmıştır. İngiltere'yi normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadelenin sonunda, penaltı atışlarında 3-2 mağlup eden İtalya kupayı kazanmıştır.

Brezilya ve Arjantin Avrupa ülkesi olmadığı için turnuvada yer almıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Brezilya Arjantin Futbol Gündem Spor Dünya Haberler

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

 ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

Bakmadan Geçme

3. Dünya savaşı mı çıkıyor, Hakan Fidan ne dedi? Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak 2024-25? 25 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? 25 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024? #129300
Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı

Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title