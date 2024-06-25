Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024? #129300

Turnuvaya katılım göstermek için ev sahibi ülke dışında kalan takımlar ön eleme oynamak mecburiyetindedir. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde eder ancak bu turnuvaya katılım göstermek zorunlu değildir. Peki, Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024?

EURO 2024'TE ARJANTİN - BREZİLYA NEDEN YOK?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvasıdır. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Turnuva ülkelerin üst düzey millî futbol takımları arasında düzenlenir.

Turnuvaya katılım göstermek için ev sahibi ülke dışında kalan takımlar ön eleme oynamak mecburiyetindedir. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde eder ancak bu turnuvaya katılım göstermek zorunlu değildir.

Günümüze kadar oynanan 15 turnuvayı 10 farklı millî takım kazanmıştır: Almanya ve İspanya üçer kez, Fransa ve İtalya 2 kez, SSCB, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer kez turnuvayı birinci olarak tamamlayan ülkelerdir. 2008 ve 2012 yıllarında düzenlenen turnuvayı kazanma başarısı gösteren İspanya bu turnuvayı üst üste kazanabilen tek takım olma unvanını taşımaktadır.

2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen turnuvada final maçı İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanmıştır. İngiltere'yi normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadelenin sonunda, penaltı atışlarında 3-2 mağlup eden İtalya kupayı kazanmıştır.

Brezilya ve Arjantin Avrupa ülkesi olmadığı için turnuvada yer almıyor.