ERZİNCAN MADEN KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER! | Ne oldu, işçilerden haber var mı?
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Aralık 2010'dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken bölgede cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
ERZİNCAN MADEN KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER!
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu.