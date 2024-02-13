ERZİNCAN'DA TOPRAK KAYMASI! | Yaralanan veya ölen var mı? Olay ne?

ERZİNCAN'DA TOPRAK KAYMASI! | Yaralanan veya ölen var mı? Olay ne? Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Detaylar geliyor...

ERZİNCAN'DA TOPRAK KAYMASI MI OLDU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

OLAY NE? NE OLDU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayın detayları henüz bilinmezken, Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitmek için yola çıktı. Vali Aydoğdu'nun olay yerindeki incelemesinin ardından açıklama yapacağı belirtildi.