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Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO?

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ve tepki çeken ifadeler kullanan medya mensubu Ertem Şener hakkında bir açıklama yayınladı. Peki, Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho hakkında "Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanan Ertem Şener'e, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları da yalanlayan başka bir açıklama daha yaptı. Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi

ERTEM ŞENER, MOURİNHO'YA NE DEDİ?

Ertem Şener, Jose Mourinho için "Jose Mourinho, sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.

Fenerbahçe adını taşıyan hiçbir değere ve dünya futbolunda marka kimliğine sahip olan Teknik Direktörümüze hiç kimsenin bu çirkin üslupla konuşamayacağını, hadsizlik ve saygısızlık yapamayacağını kendisine bildiriyoruz."

Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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