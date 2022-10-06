Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ersin İnankul geliyor. Peki, Ersin İnankul kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Ersin İnankul'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

IST Bilişim A.Ş. Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Peki, Ersin İnankul kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ersin İnankul'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ERSİN İNANKUL KİMDİR?

Ersin İnankul İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'dır. 6 Ekim 2022 tarihinde Masterchef programı konuklarından birisidir.

Ersin İnankul Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ersin, İnankul ODTÜ'de bilişim üzerine ve yurt dışında finans eğitimi almıştır. Akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans yapmıştır.

Ersin İnankul, İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasında, altyapı tasarımında ve birçok projede önemli görevler üstlenmiştir. Ersin İnankul, evli ve 2 çocuk babasıdır. 2018 yılında Dubai'de havacılık global CIO ve 2019 yılında Türkiye'de yılın CIO'su ödüllerini kazanmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ersin İnankul'un İnstagram'da 990 takipçisi bulunmaktadır.