Erman Toroğlu, Orkun Kökçü'ye ne dedi, Çingene mi dedi? Roman Dernekleri Erman Toroğlu'na neden dava açtı? Orkun Kökçü Roman mı?

Roman Dernekleri, Toroğlu'nun kullandığı ifadelerin nefret söylemi içerdiğini ve toplumsal bir kesimi hedef aldığını savunarak, konunun hukuki boyuta taşınacağını ifade etti. Öte yandan, futbolcu Orkun Kökçü'nün Roman kökenli olup olmadığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Tartışmanın odağı, Toroğlu'nun kullandığı ayrımcı dil ve bu sözlerin kamuoyunda yarattığı tepkiler oldu.

ROMANLARA KARŞI NEFRET SÖYLEMİ TEPKİSİ

Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Erman Toroğlu'nun Orkun Kökçü hakkında kullandığı ifadelerin, Roman vatandaşlara yönelik açık bir nefret söylemi olduğunu dile getirdi. Savcı, "Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Orkun Kökçü'ye yönelik bu ifadeleri, Roman toplumuna karşı açık bir nefret söylemidir" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

"ÇİNGENEYE BENZETEREK AŞAĞILADI"

Savcı, açıklamasının devamında, Toroğlu'nun kullandığı sözlerle Roman vatandaşları aşağılayıcı bir dil kullandığını belirterek, bu nedenle hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. "Erman Toroğlu, yaptığı hatayı bir çingeneye benzeterek Beşiktaş kaptanlığına yakıştıramadığını ifade etmiştir. Milyonların izlediği bir televizyon programında Roman vatandaşların küçümsenmesi, dışlanması ve ırkçılığa maruz bırakılması kabul edilemez. Bu ifadeler, nefret ve ayrımcılık suçunu barındırmaktadır. Türkiye Tüm Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, Toroğlu hakkında bulundukları illerde suç duyurusunda bulunacaktır." şeklinde konuştu.