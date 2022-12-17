Oyuncu Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Erkan Bektaş kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Erkan Bektaş kimdir? Erkan Bektaş kaç yaşında, nereli? Erkan Bektaş oynadığı film ve diziler ne? Erkan Bektaş biyografisi!

Erkan Bektaş 11 Mart 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sipahi dizisiyle adından söz ettiren Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor.Erkan Bektaş kimdir? Erkan Bektaş kaç yaşında, nereli? Erkan Bektaş oynadığı film ve diziler ne? Erkan Bektaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir.

2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur