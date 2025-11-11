Futbol dünyasında genç yetenekler her zaman dikkat çekiyor ve Eren Elmalı da son yıllarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Peki, Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı bahis olayı nedir? Eren Elmalı'nın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

EREN ELMALI?KİMDİR?

Tam adıyla Evren?Eren?Elmalı, 7?Temmuz?2000 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Futbola altyapı düzeyinde 2011 yılında Kartalspor bünyesinde başlamış, ardından altyapı ve profesyonel düzeyde sırasıyla Kasımpaşa, Silivrispor ve Trabzonspor'da görev almıştır. Sol bek pozisyonunda oynayan Elmalı, teknik kapasitesi, genç yaşına rağmen istikrarı ve oyuna yaptığı katkılarla dikkat çekmektedir.

Kartalspor altyapısına 2011 yılında katıldı.

2018 yılında Kasımpaşa altyapısına geçti ve 2019'da profesyonel sözleşmeye imza attı.

2019-20 sezonunda Silivrispor'a kiralık olarak gönderildi.

2022 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ve sonrasında daha üst düzeyde performans gösterdi. Şu anda Galatasaray'da forma giymektedir.

Millî takım düzeyinde de yer alarak, Türkiye U21 ve A millî takım seviyelerinde görev aldı.

Elmalı'nın kariyer yolculuğu disiplinli bir genç oyuncunun yükselişini yansıtmaktadır; hem altyapı çalışmalarında erken bir başlangıç yapmış, hem de profesyonel liglere geçiş sürecini başarıyla yürütmüştür.

EREN ELMALI?KAÇ?YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Eren?Elmalı'nın yaşı 25'tir. Bu yaş, futbol açısından hâlâ genç kabul edilen bir dönemdir ve özellikle savunma pozisyonlarında ilerleme ve gelişme için önemli bir fırsat anlamına gelir.

EREN?ELMALI?NERELİ?

Eren?Elmalı, İstanbul'un Kartal ilçesinde doğmuştur. İstanbul doğumlu olması, Türk futbol altyapılarından gelen birçok oyuncuda görülen bir profil ile örtüşmektedir. Hem doğduğu şehirde altyapı çalışmaları yapmış olması, hem de erken yaşta profesyonel düzeye geçmesi açısından İstanbul'un fırsat altyapısının sunduğu imkanları yansıtmaktadır.

EREN?ELMALI?BAHİS?OLAYI?NEDİR?

2025 yılı kasım ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir bahis soruşturması kapsamında, 1024 profesyonel futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiştir. Bu kapsamda, Eren?Elmalı'nın adı da gündeme gelmiştir.

Öne çıkan detaylar şunlardır:

TFF'nin açıklamasına göre bahis oynadığı iddia edilen 1024 futbolcu bulunmaktadır.

Eren?Elmalı, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarılmıştır.

Elmalı, sosyal medya ve açıklamalarında "Dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık beş?yıl önce kendi takımım dışında yapılan bir bahis işlemidir" şeklinde ifade kullanmıştır.

Soruşturma kapsamında kulübü de konuyla ilgili açıklama yapmış; sürecin takip edildiğini belirtmiştir.

Elmalı, "O günden bu yana ne bahis oynadım ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım oldu." iddiasında bulunmuştur.