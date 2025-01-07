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Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor?

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Son dönemlerde adı sıkça anılan futbolcu Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündemi sarsıyor. Eren Elmalı'nın geleceği merak konusu olurken, Galatasaray'ın bu transfer için harekete geçtiği öne sürülüyor.

Süper Lig'in dev kulübü Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak, Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? sorusu yanıt buldu. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki milli oyuncunun transferi için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Transferin 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlandığı ve anlaşmada yüzde 20'lik sonraki satış payının da yer aldığı öğrenildi. Peki, Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? Detaylar haberimizde...

EREN ELMALI GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, uzun süredir radarında olan Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Transferin 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlandığı belirtildi. Ayrıca, Trabzonspor, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkına sahip olacak. Bu detay, transferin kulüpler açısından da kazançlı bir anlaşma olduğunu gösteriyor.

Transfer sürecinde bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girdiği öğrenildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeler sonucunda 3-4 milyon euro aralığındaki teklifi 3,5 milyon euroda sabitleyerek anlaşmayı sonuca bağladı. Oyuncunun Galatasaray'a gelmesiyle sarı-kırmızılı takım, savunma hattında önemli bir yerli alternatif elde etmiş olacak.

Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor?

Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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