Ensar Brahic kimdir? Ensar Brahic mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Sırbistan kulübü Partizan'dan Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Ensar Brahic mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ensar Brahic kimdir?

ENSAR BRAHİC KİMDİR?

19 yaşındaki Sırp golcü Partizan takımının altyapısında forma giydi. Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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