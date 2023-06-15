Enginar dolması tarifi! Masterchef Enginar dolması nasıl yapılır? Taze enginar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Enginar dolması nasıl açılır?

Masterchef 15 Haziran ana kadroya çıkma yarışması ilk turunda şefler tarafından Enginar dolması yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Enginar dolması nasıl yapılır? Enginar dolması yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Enginar dolması yemek tarifi! Enginar dolması nasıl yapılır? Enginar dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Enginar dolması tarifi oldu. Peki en güzel Enginar dolmasıyemek tarifi nasıldır? Enginar dolması yemeği nasıl yapılır? Enginar dolması için gerekli malzemeler nelerdir?

ENGİNAR DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 enginar

1 çay bardağı zeytinyağı

6 yemek kaşığı pirinç

1 demet dereotu

Yarım demet taze nane

Yarım demet yeşil soğan

1 limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Nane

Fesleğen

ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Enginarların yapraklarını koparmamaya özen göstererek iç kısımlarını kaşıkla alın.

İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Üzerine ince ince kıydığınız dereotu, nane, yeşil soğan ve limon suyunu ilave edin. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarları yayvan bir tencereye alın. İçlerine pirinçli harçtan doldurun. Suyunu ilave edip kısık ateşte enginar yaprakları ve pirinçler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarı pişir.

Dolmayı yarı pişirip içine ekle.

Enginar dolmasını, fırında tavuk ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İzmir Usulü Enginar Dolması Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Tarife başlamadan önce, enginarları kararmaması için limonlu suda 20 dakika bekletin.

Enginarın taze ve olgun olmasına dikkat edin. Çürük kısımlarını keserek temizleyin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemeği pişirirken içerine toz şeker ilave edin. Bu sayede tadını dengeleyebilirsiniz.

Pişirme işleminin sonlarında doğru tencereye birkaç damla limon sıkın. Böylece yemeğin rengi canlı kalacaktır.

Servis etmeden önce üzerinde zeytinyağı gezdirebilirsiniz.