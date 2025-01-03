Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu?
Ocak 2025 engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte maaşlarına yapılacak zamları merak ediyordu. Peki, Ocak zammıyla birlikte 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu?
Engelli aylığı zammı ne kadar? Enflasyon oranlarının belirlenmesi ile memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşlarının yanı sıra, yaşlılık ve engelli aylıklarında da artış gerçekleşti. Yeni düzenlemeyle yaşlılık ve engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
OCAK 2025 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;
2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;
2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL
Engel yakını aylığı;
2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL
OCAK 2025 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?
2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL