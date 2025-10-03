Enflasyon saat kaçta açıklanacak? Eylül enflasyon oranı bugün açıklanıyor

Enflasyon saat kaçta açıklanacak? AA Finans, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, ekonomistlerin aylık ve yıllık enflasyon tahminleri ile yıl sonu beklentilerini ortaya koydu.

ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Cuma günü öğleden önce saat 10.00'da açıklanacak. Ekonomistler tarafından yakından takip edilen veri, aylık ve yıllık bazda enflasyon oranlarını ortaya koyacak.

Eylül ayı enflasyon verisi, hem kısa vadeli fiyat hareketleri hem de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yeniden şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor. Anket sonuçlarına göre ekonomistler, aylık ve yıllık enflasyonda sınırlı bir gerileme öngörüyor.

EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?

AA Finans'ın anketine katılan 26 ekonomist, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ortalama yüzde 2,47 artacağını öngördü. En düşük beklenti yüzde 1,95 olurken, en yüksek beklenti yüzde 2,70 seviyesinde kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, eylül ayında fiyatlardaki artışın sınırlı bir aralıkta kalacağı hesaplandı.

Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, ağustos ayında yüzde 32,95 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca, 2025 yıl sonu için yapılan tahminlerin ortalaması yüzde 30,09 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu için enflasyon beklentileri ise yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 arasında değişiyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,04 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: