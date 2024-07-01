Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE - TÜFE enflasyon rakamları bu hafta hangi gün açıklanır?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kira artış oranı ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yılın ilk altı ayındaki enflasyon farkının hesaplanması açısından büyük önem taşıyor. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE - TÜFE enflasyon rakamları bu hafta hangi gün açıklanır?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak.

2024 MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu. Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.