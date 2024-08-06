En Nesyri neden yok, Lille maçında neden oynamıyor? En Nesyri niye yok, sakat mı, yedek mi?

En Nesyri neden yok? Lille Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı. Kadroda En Nesyri yer almadı. Futbolseverler ilk 11'de En-Nesyri neden yok merak ediyor. Peki, En Nesyri neden yok, Lille maçında neden oynamıyor? İşte En Nesyri niye yok, sakat mı, yedek mi? Detaylar haberimizde...

EN NESYRİ NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Lille maçı kadrosu açıklandı. İlk 11'de En-Nesyriyer almadı. İlk 11 şöyle:

Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

En-Nesyrimaçın ilk 11'de yer almadı ancak yedekler arasında ismi var. Mourinho Lille maçı özelinde taktiksel olarak En-Nesyri'ye yer vermedi.

EN NESYRİ SAKAT MI, YEDEK Mİ?

En-Nesyri'nin sakatlığı bulunmamaktadır. En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin Lille maçı yedekleri arasında şu isimler yer almaktadır:

İrfan Can, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Zajc, Oğuz Aydın, En Nesyri, Cenk