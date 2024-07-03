En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu?

Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre emekli ve memur maaşları belli olurken hangi memur ne kadar zam alacağı netlik kazandı. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?