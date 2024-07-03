En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon oranı açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belirlendi. En düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar oldu merak ediliyor. Zamlı öğretmen ve polis memuru maaşı belli oldu. Peki, hangi memur ne kadar maaş alıyor. En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre emekli ve memur maaşları belli olurken hangi memur ne kadar zam alacağı netlik kazandı. En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bu kapsamda haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre elde edilmiş maaşlar belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 19,31 zamla birlikte 39 bin 206 TL'ye çıktı.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
- Memur (Lisans 9/1): 31 bin 806 liradan / 37 bin 947 liraya
- Teknisyen (9/1): 32 bin 709 liradan / 39 bin 025 liraya
- İmam-Hatip (8/1): 34 bin 481 liradan / 41 bin 140 liraya
- Şef (4/1): 33 bin 967 liradan / 40 bin 526 liraya
- Müdür (1/4): 40 bin 781 liradan / 48 bin 660 liraya
- Daire Başkanı: 70 bin 848 liradan / 84 bin 528 liraya
- Genel Müdür: 91 bin 966 liradan / 109 bin 725 liraya
- Öğretmen (1/4): 34 bin 892 liradan / 41 bin 630 liraya
- Polis memuru (8/1): 42 bin 715 liradan / 50 bin 962 liraya yükseldi