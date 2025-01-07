EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı?

Yeni yıl itibarıyla en düşük emekli maaşı ve diğer maaşlara yapılan zam oranları, Türkiye'nin gündemindeki en sıcak konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenen zam oranları, 2025 yılı emekli maaşlarına yansıdı. Emekliler şimdi, zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.