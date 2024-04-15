Emre Mor Fenerbahçe maçında neden oynamadı? Kadroda neden yoktu?

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürerken, 32. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Peki, Emre Mor Fenerbahçe maçında neden oynamadı? Kadroda neden yoktu?

EMRE MOR FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMADI?

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala son 8 maça ilk 11'de başlayan Emre Mor'un kadroda olmadığı görülürken bu durum sosyal medyada gündem oldu.

KADRODA NEDEN YOKTU?