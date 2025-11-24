Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Milyonlarca mülk sahibinin yükümlü olduğu ikinci taksit için son ödeme tarihi 1 Aralık Pazartesi olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan vatandaşlar, aylık yüzde 3,5 gecikme zammıyla karşı karşıya kalacak.

İSTER PEŞİN İSTER TAKSİTLİ ÖDENEBİLİYOR

Emlak vergisi ödemeleri, isteğe bağlı olarak peşin ya da taksitli şekilde yapılabiliyor. Süresinde ödeme yapmayan mükelleflerin borçlarına her ay gecikme faizi işleniyor.

Kanun gereği, bazı gruplar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahipleri olan emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler vergi ödemiyor.

Vatandaşlar ödemelerini e-Devlet, belediyelerin resmi internet siteleri veya mülkün bağlı bulunduğu belediyeye bizzat giderek gerçekleştirebiliyor.