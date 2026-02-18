Haberler

Emiroğlu Ramazan ayına hazır

Emiroğlu Ramazan ayına hazır
Güncelleme:
Türkiye'nin köklü tatlı markalarından Emiroğlu Baklava, Ramazan ayına özel hazırlıklarını tamamladı. Mağazalarını geleneksel motifler ve sıcak ışıklarla dekore eden marka, Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu. Sofraların vazgeçilmez tatlısı baklavanın, aile buluşmalarından iftar davetlerine kadar pek çok özel ana eşlik etmesi hedefleniyor

Türkiye'nin köklü tatlı markalarından Emiroğlu Baklava, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tüm şubelerinde kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamladı. 1986'dan bu yana baklava ustalığını sürdüren marka, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturmak için mağazalarını geleneksel motifler, sıcak ışıklar ve misafirperverliği yansıtan dekorasyonlarla yeniledi.

"TÜM ŞUBELERDE GELENEKSEL DOKUNUŞLAR YAPILDI"

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın, aile buluşmalarından iftar davetlerine kadar pek çok özel ana eşlik ettiğini vurgulayan marka hem mağaza deneyimini hem de ürün çeşitliliğini bu döneme özel olarak zenginleştirdi. Tüm şubelerde yapılan dekorasyon çalışmalarıyla tüketicilere nostaljik, samimi ve ruhu besleyen bir Ramazan ortamı sunulurken, taze üretimle hazırlanan ürünlerde de kalite standartları en üst düzeyde tutuluyor.

Şirket yöneticileri Ramazan ayının paylaşma, birliktelik ve bereket dönemi olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan'a yakışan tatlar, güçlü üretim altyapımız ve özenli hizmet anlayışımızla tüm şubelerimizle hazırız" açıklamasında bulundu.

ÖZEL İNDİRİMLER, SINIRLI ÜRETİM TATLI ÇEŞİTLERİ, TOPLU SİPARİŞLERE YÖNELİK AVANTAJLAR...

Ramazan boyunca özel indirimler, sınırlı üretim tatlı çeşitleri ve toplu siparişlere yönelik avantajlar da müşterilere sunulacak. Emiroğlu Baklava, tüm misafirlerini Ramazan atmosferini deneyimlemek ve geleneksel tatlarla buluşmak üzere şubelerine davet ediyor.

