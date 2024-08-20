Gültekin, Erdemli Gençlerbirliği, Erdemli Belediyespor ve Mersin İdman Yurdu'nun altyapılarından yetişmiştir . A takım kariyerine 2017'de Mersin'de başlamış ve 2018'de Tarsus İdman Yurdu'na transfer olmuştur. Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne?

EMİR KAAN GÜLTEKİN KİMDİR?

Doğum: 2 Ekim 2000 (23 yıl yaşında), Mersin, Türkiye

Şu andaki takımı: İstanbulspor (#19 / Forvet)

Boy: 1,81 m

Gültekin, Erdemli Gençlerbirliği, Erdemli Belediyespor ve Mersin İdman Yurdu'nun altyapılarından yetişmiştir . A takım kariyerine 2017'de Mersin'de başlamış ve 2018'de Tarsus İdman Yurdu'na transfer olmuştur. Ağustos 2020'de İstanbulspor'a transfer olmuş ve hemen 2020-21 sezonu için Isparta 32'ye kiralanmıştır ve burada 34 maçta 19 golle TFF Üçüncü Lig'de gol kralı olmuştur. İstanbulspor'un 17 yıl sonra 2021-22 sezonunda ilk kez küme düşmesine yardımcı olmuştur.Profesyonel kariyerine, İstanbulspor'un Süper Lig'e dönüşünde , 5 Ağustos 2022'de Trabzonspor'a 2-0 yenildikleri sezon açılış maçında çıkmıştır.