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Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne?

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Emir Kaan Gültekin (d. 2 Ekim 2000) , Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kanat oyuncusu olarak görev yapan Türk profesyonel futbolcudur. Peki, Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne?

Gültekin, Erdemli Gençlerbirliği, Erdemli Belediyespor ve Mersin İdman Yurdu'nun altyapılarından yetişmiştir . A takım kariyerine 2017'de Mersin'de başlamış ve 2018'de Tarsus İdman Yurdu'na transfer olmuştur. Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne?

EMİR KAAN GÜLTEKİN KİMDİR?

Doğum: 2 Ekim 2000 (23 yıl yaşında), Mersin, Türkiye

Şu andaki takımı: İstanbulspor (#19 / Forvet)

Boy: 1,81 m

Gültekin, Erdemli Gençlerbirliği, Erdemli Belediyespor ve Mersin İdman Yurdu'nun altyapılarından yetişmiştir . A takım kariyerine 2017'de Mersin'de başlamış ve 2018'de Tarsus İdman Yurdu'na transfer olmuştur. Ağustos 2020'de İstanbulspor'a transfer olmuş ve hemen 2020-21 sezonu için Isparta 32'ye kiralanmıştır ve burada 34 maçta 19 golle TFF Üçüncü Lig'de gol kralı olmuştur. İstanbulspor'un 17 yıl sonra 2021-22 sezonunda ilk kez küme düşmesine yardımcı olmuştur.Profesyonel kariyerine, İstanbulspor'un Süper Lig'e dönüşünde , 5 Ağustos 2022'de Trabzonspor'a 2-0 yenildikleri sezon açılış maçında çıkmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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Emir Kaan Gültekin İstanbulspor Futbol Spor Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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