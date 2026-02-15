Haberler

Eminevim'e uluslararası ödül

Eminevim'e uluslararası ödül
Güncelleme:
Eminevim, İslami bankacılık alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen IRBA'da "Türkiye'de En İyi İslami Faizsiz Tasarruf ve Finans Kurumu" ödülüne layık görüldü.

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, İslami finans ve tasarruf modellerinin küresel ölçekte değerlendirildiği Islamic Retail Banking Awards (IRBA) 2025 kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Eminevim, bağımsız jüri değerlendirmesi sonucunda " Türkiye'de En İyi İslami Faizsiz Tasarruf ve Finans Kurumu" ödülünü kazandı.

Bu yıl Pakistan'da 11'incisi düzenlenen IRBA ödül töreninde, Eminevim'in 35 yıllık başarı hikayesi uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Küresel ölçekte bankalar ve finans kuruluşlarının değerlendirildiği organizasyonda verilen ödül, Eminevim'in İslami finans alanındaki öncü konumunu ve başarısını bir kez daha tescilledi.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, "Islamic Retail Banking Awards gibi uluslararası bir platformda Türkiye'yi temsil etmek ve bu prestijli ödülü almak bizler için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

Bu ödülün ayrıca özel bir yanı olduğunu söyleyen Ayyıldız, "Herhangi bir başvuru yapmadan, organizasyonun bağımsız jürisi tarafından doğrudan aday gösterilerek ödüle layık görüldük. Türkiye'de doğan bir model uluslararası alanda referans gösteriliyor. Bu, Eminevim'in dünyadaki saygınlığını, finans sektöründeki öncü konumunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Ayyıldız, konuşmasına şöyle devam etti: "Eminevim, kuruluşundan itibaren faizsiz tasarruf finansmanını insan hayatına dokunan bir anlayışla ele aldı. Adalet ve paylaşım ilkeleriyle şekillenen bir sistem inşa etti. Bugün bu yaklaşımımızın takdir edilmesi, ne kadar doğru bir yol izlediğimizi bir kez daha teyit etti. Önümüzdeki dönemde de etik değerlerimizden ödün vermeden, tasarruf kültürünü yaygınlaştırmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Titiz bir araştırmayla bağımsız jüri değerlendirmesi sonucunda verilen bu ödüle bizi layık görenlere ve bu başarıda emeği geçen tüm Eminevim ailesine teşekkürlerimi sunuyorum."

