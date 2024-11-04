EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi?

Emeklilik sistemiyle ilgili değişikliklerin olup olmayacağı konusu, son dönemde pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hükümetin emeklilik sisteminde reform ihtiyacına dair açıklamaları, bu alanda yaş, prim ve gün sayısı gibi kriterlerin değişebileceği yönündeki beklentileri artırıyor. Ancak henüz netleşmiş bir karar bulunmamakla birlikte, Türkiye'nin demografik yapısı ve sosyal güvenlik yükleri göz önüne alındığında emeklilik sisteminde bazı düzenlemelerin yapılabileceği öngörülüyor. Peki, Emeklilik yaşı artacak mı? Emeklilikte yaş, prim ve gün sayısı değişecek mi? Detaylar haberimizde...

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Bakan Işıkhan, emeklilik yaşına yönelik bir düzenlemenin şu an için gündemde olmadığını belirtti. "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok," diyen Işıkhan, emeklilik sisteminin geliştirilmesi ve daha sürdürülebilir hale gelmesi için Orta Vadeli Plan ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

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EMEKLİLİKTE YAŞ, PRİM VE GÜN SAYISI DEĞİŞECEK Mİ?

Bu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.