Emeklilere yapılacak zam oranın açıklanmasının ardından meclisten geçti mi sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında emeklilere ek zam ne zaman verileceği sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından emekli maaş zammının ne zaman hesaplara yatacağı araştırılıyor. Peki, Emekli zammı meclisten geçti mi? Emeklilere ek zam ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca emeklinin gözü bu kulağı bu hafta Meclis'te olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltiliyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteği 2 yıl uzatılıyor.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ UZATILIYOR

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.