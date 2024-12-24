Üye Girişi
Haberler
Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği büyük merak konusu oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini yakından ilgilendiren bu soru, yıl sonuna yaklaşırken gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi bu yıl da ödenecek mi? İşte detaylar!

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin gözleri, yılbaşında hesaplarına yatacak ekstra bir ödeme haberinde. Yetkililerden bu konuda net bir açıklama bekleniyor. Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Yılbaşı ikramiyesi, emekliler için maddi rahatlama sağlayan bir destek olarak gündeme geliyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar, emeklilerin bu tür ödemelere olan beklentisini artırıyor. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliye yılbaşı ikramiyesi talebi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Binlerce emekli, seslerini duyurmak için kampanyalar düzenlerken, ikramiye ödemesi yapılması halinde bunun 2.000 TL ile 5.000 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak, kesin rakamlar ve ödeme detayları henüz belirsizliğini koruyor.

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE İKRAMİYE VAR MI?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için olası bir yılbaşı ikramiyesi ödemesi, özellikle Ocak ayında maaşlara yapılacak zam öncesi ciddi bir katkı sağlayabilir. Bu nedenle, gözler şimdi hükümet yetkililerinden gelecek resmi açıklamalarda.

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Asgari ücret zam oranı belli oldu!
img

Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
img

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Komisyonun son toplantısına katılmadı
Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı
Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi

Son Dakika Haberleri

2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%) Manisa okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Manisa Valiliği)? Asgari ücret 22 bin TL mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.