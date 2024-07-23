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Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatar?

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Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar, 2024 yılında maaş farklarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Emekli maaş farkları, her yıl belirlenen zam oranlarına göre hesaplanır ve emeklilere ödenir. 2024 yılında da emeklilere maaş farkı ödemesi yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Vatandaşlar, emekli maaş zam farklarının ödeneceği tarihi merakla bekliyor. Peki, Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatar?

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatar?

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATAR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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