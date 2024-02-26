Emekli Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar?

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Peki, emekli Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını da içeren 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak.