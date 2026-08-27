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Emekli promosyonlarında artırma formülleri: Güncelleme ve banka değişikliği rehberi

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Milyonlarca emekli ve hak sahibi bankalardan promosyon alıyor. Artan kampanyalardan yararlanmak isteyenler, süresi bitmeden promosyon yenileyebilir mi? İşte promosyon artırma yolları ve hesaplama detayları.

Bankalardan promosyon alabilmek için SGK'dan maaş ya da ödenek alıyor olmak gerekiyor. Daha sonra bankaya 3 yıl boyunca maaş alma sözü verilerek protokol imzalanıyor. Bazı bankalar daha yüksek promosyon için kredi kartı kullanımı, kredi kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi ek şartlar öne sürebiliyor. Hiç şart koşmadan promosyon veren bankalarda ise rakam düşük oluyor.

Promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor ve şu anda 35 bin liraya varan ödemeler bulunuyor. Bazı bankaların 90 bin liraya ulaşan rakamları ise faizsiz kredi ve nakit avans gibi avantajların eklenmesiyle oluşuyor; bu tutarın bir kısmının geri ödenmesi gerekiyor.

Promosyon aldığı banka daha yüksek ödeme sunuyorsa, başvuru yaparak güncelleme istenebiliyor. Güncelleme işlemi bazı bankalarda mobil uygulama, bazılarında şube veya çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt sürerken başka bankaya geçmek için mevcut bankaya kalan sürenin tutarının iade edilmesi, ardından e-Devlet'ten emekli aylığı taşıma işlemi yapılması gerekiyor. Yeni bankadan promosyon almak da mümkün.

Tüketicinin cayma hakkı sayesinde istenilen sayıda banka değişikliği yapılabiliyor. Hem emekli hem ölüm aylığı alanlar, aylıkları farklı bankalara taşırsa iki promosyon alabiliyor; aynı bankada toplam maaş üzerinden tek promosyon hesaplanıyor. Promosyon güncellemesinde önce alınan tutar 36'ya bölünüp kalan ay sayısıyla çarpılarak iade tutarı belirleniyor; bu tutar iade edilerek yeni promosyon alınabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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