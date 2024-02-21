EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024! Akbank emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu tutarlarıyla ilgili detaylar, milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Yeni yılda emekli maaşı zammı sonrasında, emekli maaşı promosyonları da merak ediliyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği merak edilen konular arasında yer alıyor. EMEKLİ PROMOSYONU 2024! Akbank emekli promosyonu ne kadar? İşte ayrıntılar...

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.