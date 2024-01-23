Emekli memur maaş farkları neden yatmadı? Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyurmuştu. Emekli memur maaş farkları neden yatmadı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından maaş farklarının yatacağı tarih araştırılıyor. Peki, Emekli zammı meclisten geçti mi? Emeklilere zam ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkından da yararlanıyorlar. Bu kapsamda, temmuz ayında alınan zammın yüzde 6'nın üzerindeki enflasyon farkıyla birlikte, memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 29,79 oranında bir artış elde ettiler. Ayrıca, ocak ayında yapılacak olan toplu sözleşme zammıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25'e ulaşacak.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi ve Bağ-kur emeklileri yüzde 37,56 oranında zam aldı. Bu iki zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu olmuş durumda. Hükümet, bu farkın kapatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme yapılması da hedefleniyor.