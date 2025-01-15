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Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekliler için müjdeli haber geldi! Hükümet tarafından açıklanan yeni düzenleme ile emekli maaşlarına artış yapılacağı duyuruldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin merakla beklediği maaş düzenlemesi sonunda gündeme alındı. Yapılan açıklamalara göre, en düşük emekli maaşı artacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifi sunulduğunu bildirdi. Vatandaşlar, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Emekli maaşı düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı itibarıyla, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artırılmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltildiğini duyurmuştu.

Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Emekli maaşına düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor.

Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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