Emekli maaşı 12 bin TL olacak mı? Emekli maaşına Temmuz'da zam var mı?

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı en düşük 12 bin TL olup olmayacağı gündeme geliyor. Emekli maaşına Temmuz'da zam var mı? Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken Ankara kulislerine düşen son iddia ses getirdi. Emekli maaşı 12 bin TL olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞI 12 BİN TL OLACAK MI?

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin hoşnutsuzluğuna neden olmuştu. Bunun üzerine AK Parti'nin ekonomi kurmayları, en düşük emekli maaşını artırmak için çalışma başlattı.

RAKAM 12 BİN TL SEVİYESİNE ÇIKACAK

AK Parti'nin ilk önerisi şu anda 3 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşını 12 bin TL seviyesine çıkarmak. Enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşlara yansımadığı gerekçesiyle bu adım atılıyor.

RAPOR HAFTA İÇİNDE ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmayları konuyla ilgili hazırladıkları raporu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. İlgili bakanlıklardan da en düşük emekli maaşıyla ilgili mali raporları isteyen kurmayların raporunu inceleyecek olan Erdoğan'ın onay vermesi halinde çalışma hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde Meclis'te kabul edilecek.

YIL İÇİNDEKİ İKİNCİ İYİLEŞTİRME

Eğer bu yeni düzenleme de onay alırsa, 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez iyileştirme yapılmış olacak.