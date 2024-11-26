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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

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SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı 2025 Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte netleşecek. Zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2024 yılının ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2025 yılı için yapılacak maaş zam oranında. Özellikle yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. 2024 yılının başında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Enflasyon farkı ve refah payı gibi ek zam beklentileri, emekli maaşlarını artıracak en önemli unsurlar arasında yer alıyor. 2025 Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı 2024 Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte netleşecek. Zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2024 yılının ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı 4 aylık enflasyon oranı 12,06 oldu. Ancak, nihai zam oranı, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Eğer Kasım ve Aralık aylarında her ay %2 enflasyon gerçekleşirse, toplamda %15,8'lik bir zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, eğer bu iki ayda enflasyon %3 olarak gerçekleşirse, emekliler toplamda %17,8 oranında bir zam alacaklar.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşlarına yapılan zamlar, enflasyon farkı, toplu sözleşme artışı ve refah payı gibi unsurlara göre belirlenir. Peki, emekli maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte, emekli maaşı zammını etkileyen unsurlar ve adım adım hesaplama yöntemi:

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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