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Emekli maaş farkları neden yatmadı? 2024 Zamlı Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları neden yatmadı? 2024 Zamlı Emekli maaşı ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları neden yatmadı? 2024 Zamlı Emekli maaşı ne zaman yatacak? 2024 yılı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu, emeklilerin gündemindeki en önemli konulardan biri oldu. Emekli maaşı zam farklarının ne zaman yatacağı konusundaki detaylar araştırılıyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam farkı ödemesi ve kimlere ne kadar ödeneceği konusunda detaylar açıklanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Peki, Emekli maaş farkları neden yatmadı? 2024 Zamlı Emekli maaşı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

Emekli maaş farkları neden yatmadı? 2024 Zamlı Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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