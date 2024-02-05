EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı?

2024 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme gelirken emekli maaş farkı ne zaman yatacağı araştırılıyor. Milyonlarca emekli, uzun bir süredir bekledikleri emekli maaşı farklarının ödeme tarihini merakla bekliyordu. Bu bekleyiş sona erdi ve beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranının üzerinde 5 puanlık bir artış yapılarak zam oranı yüzde 42,6 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, aynı zamanda memur ve memur emeklisine uygulanan yüzde 49,25 zam oranına uyum sağlamak adına emekli maaşları yüzde 49,25'e yükseltildi. Emekliye maaş farkları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş zam farkları, emeklilerin uzun bir süredir beklediği tarih olan 6-7 Şubat'ta ödenecektir.

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız." dedi.

2024 EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödemeler 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlar ise ödemelerin 7 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.