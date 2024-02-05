EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı?
Emekli maaş farkları ve zamlı emekli maaş ödeme tarihleri merak ediliyor. Emeklilere yönelik yüzde 5 zam, ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili düzenlemeler Meclis Genel Kurulu'nda oylanmaya hazır. SSK emeklileri yüzde 37,57'lik zamla maaşlarını alırken, 2024 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve maaş farklarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Emekliye maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri! Emekli maaş farkı ödeme tarihleri!
2024 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme gelirken emekli maaş farkı ne zaman yatacağı araştırılıyor. Milyonlarca emekli, uzun bir süredir bekledikleri emekli maaşı farklarının ödeme tarihini merakla bekliyordu. Bu bekleyiş sona erdi ve beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranının üzerinde 5 puanlık bir artış yapılarak zam oranı yüzde 42,6 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, aynı zamanda memur ve memur emeklisine uygulanan yüzde 49,25 zam oranına uyum sağlamak adına emekli maaşları yüzde 49,25'e yükseltildi. Emekliye maaş farkları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir...
EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş zam farkları, emeklilerin uzun bir süredir beklediği tarih olan 6-7 Şubat'ta ödenecektir.
Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız." dedi.